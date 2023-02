Porto, Conceicao sulla partita con l’Inter: “Amarezza per la sconfitta, ma non abbiamo rimpianti” (Di sabato 25 febbraio 2023) Sergio Conceicao, intervistato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Gil Vicente, è tornato sul match giocato e perso dai suoi con l’Inter. “Siamo consapevoli di aver dato tutto e quindi non abbiamo rimpianti. C’è grande Amarezza per la sconfitta, ma sarebbe stata molta di più se fossimo andati a Milano e avessimo giocato nella maniera in cui volevamo. Riguardando la partita, ovviamente, abbiamo pensato che avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma è stata una gara disputata in un contesto molto difficile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Sergio, intervistato in conferenza stampa alla vigilia di-Gil Vicente, è tornato sul match giocato e perso dai suoi con. “Siamo consapevoli di aver dato tutto e quindi non. C’è grandeper la, ma sarebbe stata molta di più se fossimo andati a Milano e avessimo giocato nella maniera in cui volevamo. Riguardando la, ovviamente,pensato che avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma è stata una gara disputata in un contesto molto difficile”. SportFace.

