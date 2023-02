Porto Cesareo | 55enne muore mentre fa kitesurf con gli amici | ritrovato senza vita in mare | soccorsi inutili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Muore in mare mentre fa kitesurf con gli amici - NotizieVirgilio : ?? Tragedia in mare durante il kitesurf con gli amici: morto 55enne Un uomo di 55 anni è morto mentre praticava kite… - TgrRaiPuglia : Muore in mare mentre fa kitesurf con gli amici - MolfettaLiveIt : Tragedia a Porto Cesareo: muore un molfettese mentre praticava kite surf - stranifattinews : Surfista di Molfetta muore nelle acque di Porto Cesareo -

Nel corso della mattinata di sabato 25 febbraio un uomo ha perso la vita mentre stava praticando la disciplina sulle acque di, in provincia di Lecce. Aveva 55 anni ed era originario di ...Un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare amentre insieme con un gruppo di amici stava praticando il kitesurf nello specchio d'acqua in località Le Dune. E' stato il personale dello stabilimento "Le Dune" a soccorrerlo per primo ...

Tragedia nelle acque salentine, kitesurfer 45enne trovato senza vita in mare LeccePrima

Porto Cesareo, 55enne muore mentre stava facendo kite surf: il corpo trovato vicino al lido Le Dune La Gazzetta del Mezzogiorno

Salento, 55enne morto mentre fa kitesurf a Porto Cesareo: il corpo ritrovato in mare La Repubblica

Si sente male mentre fa kitesurf con gli amici: Porto Cesareo, muore un 55enne L'Unione Sarda.it

Uomo muore in mare a Porto Cesareo mentre fa kitesurf con amici Agenzia ANSA

PORTO CESAREO (LE) - Dramma a Porto Cesareo dove un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare mentre insieme a un gruppo di amici stava praticando kitesurf nello specchio d'acqua in ...PORTO CESAREO – Un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare a Porto Cesareo mentre insieme con un gruppo di amici stava praticando il kitesurf nello specchio d’acqua in località Le ...