Porto Cesareo | 55enne di Molfetta morto durante il kitesurf Cosimo Tattoli

Un 55enne della provincia di Bari ha perso la vita questa mattina nelle acque del Salento, a. Come riporta Lecceprima , l'uomo, Cosimo Damiano Tattoli, sarebbe morto mentre praticava kitesurf, in circostanze ancora non ben chiarite. Il dramma si è consumato a metà mattinata, ...Sono stati alcuni surfisti ad accorgersi del corpo senza vita dell'uomo, residente a Molfetta. Amante anche lui del kitesurf aveva raggiunto...

Un uomo di 55 anni è morto mentre praticava kitesurf con gli amici: in corso gli accertamenti per chiarire i motivi del decesso ...PORTO CESAREO (LE) - Dramma a Porto Cesareo dove un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare mentre insieme a un gruppo di amici stava praticando kitesurf nello specchio d'acqua in ...