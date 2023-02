Polpette di fagioli: veloci da fare e con sole 50 calorie! (Di sabato 25 febbraio 2023) Ospiti vegani a pranzo o a cena e non avete idea di cosa portare in tavola? Ecco la ricetta per cucinare delle buonissime Polpette vegane di fagioli. Sono adatte anche se si è a dita, perché contengono solo 50 calorie. Ingredienti: 600 grammi di passata di pomodoro 600 grammi di fagioli borlotti preferibilmente in barattolo 40 grammi di pane grattugiato Qualche foglia di prezzemolo fresca Uno spicchio di aglio Q.b. di olio extravergine di oliva Q.b. di pepe nero e di sale fino da cucina. Le dosi sono per circa 20 Polpette. Preparare i fagioli Prendere la confezione dei fagioli borlotti e versare il suo contenuto dentro il contenitore del frullatore ad immersione. Ridurre il tutto in una poltiglia. Trasferire la poltiglia di fagioli in una ... Leggi su donnaup (Di sabato 25 febbraio 2023) Ospiti vegani a pranzo o a cena e non avete idea di cosa portare in tavola? Ecco la ricetta per cucinare delle buonissimevegane di. Sono adatte anche se si è a dita, perché contengono solo 50 calorie. Ingredienti: 600 grammi di passata di pomodoro 600 grammi diborlotti preferibilmente in barattolo 40 grammi di pane grattugiato Qualche foglia di prezzemolo fresca Uno spicchio di aglio Q.b. di olio extravergine di oliva Q.b. di pepe nero e di sale fino da cucina. Le dosi sono per circa 20. Preparare iPrendere la confezione deiborlotti e versare il suo contenuto dentro il contenitore del frullatore ad immersione. Ridurre il tutto in una poltiglia. Trasferire la poltiglia diin una ...

