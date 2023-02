PNRR, nasce l’Agenzia italiana per la gioventù al posto dell’ANG: gestirà i programmi europei per i giovani (Di sabato 25 febbraio 2023) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). Tra le novità l'arrivo dell'Agenzia italiana per la gioventù. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza () e del Piano nazionale degli investimenti complementari al(PNC). Tra le novità l'arrivo dell'Agenziaper la. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele81660 : @marcopalears Quindi gratis. Ricchezza reale (famiglie) che nasce dal nulla (in realtà da bisogni non soddisfatti):… - AigetEnergia : RT @giucolombo: La nuova governance del #Pnrr sblocca le caselle chiave, ma per il governo nasce un problema - giucolombo : La nuova governance del #Pnrr sblocca le caselle chiave, ma per il governo nasce un problema - CosenzaChannel : Pnrr, nasce un Comitato per la stabilizzazione dei tecnici nei comuni del sud - CosenzaChannel : Pnrr, nasce un Comitato per la stabilizzazione dei tecnici nei comuni del sud -