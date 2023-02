Pnrr a scuola: pensiamo a prevenire i suicidi invece che alle lavagne digitali (Di sabato 25 febbraio 2023) Sta per arrivare una barca di soldi nelle scuole italiane, ma potrebbe accadere che l’effetto sulla riduzione dei divari strutturali sarà pressoché nullo. Secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, quella che è un’occasione unica per migliorare la qualità dell’istruzione in Italia, con risorse mai viste, sta diventando un’occasione persa. Ora o mai più A causa delle scadenze ristrette, molte scuole italiane rischiano di rinunciare ai finanziamenti del Pnrr. La richiesta di presentazione dei progetti entro il 28 febbraio 2022 ha creato una corsa contro il tempo per gli istituti scolastici che devono predisporre proposte innovative in poco tempo. Molti dirigenti e docenti coinvolti nella preparazione dei progetti si sentono sopraffatti dalla mole di lavoro e dalle difficoltà legate alla mancanza di competenze specifiche. Ci sono tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Sta per arrivare una barca di soldi nelle scuole italiane, ma potrebbe accadere che l’effetto sulla riduzione dei divari strutturali sarà pressoché nullo. Secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, quella che è un’occasione unica per migliorare la qualità dell’istruzione in Italia, con risorse mai viste, sta diventando un’occasione persa. Ora o mai più A causa delle scadenze ristrette, molte scuole italiane rischiano di rinunciare ai finanziamenti del. La richiesta di presentazione dei progetti entro il 28 febbraio 2022 ha creato una corsa contro il tempo per gli istituti scolastici che devono predisporre proposte innovative in poco tempo. Molti dirigenti e docenti coinvolti nella preparazione dei progetti si sentono sopraffatti dalla mole di lavoro e ddifficoltà legate alla mancanza di competenze specifiche. Ci sono tutti ...

