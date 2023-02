Plusvalenze Juventus: tutti gli accordi sotto banco del club (Di sabato 25 febbraio 2023) Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta Plusvalenze in casa Juventus. Con la procura di Torino che ieri ha trasmesso una serie di carte dell’inchiesta sui conti del club bianconero alle procure di altre sei città italiane. Coinvolti sei club, Atalanta, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Cagliari, che dovranno spiegare alcuni affari con la Juve, nello specifico opzioni di cessioni e riacquisti che non troverebbero corrispondenza nei bilanci. All’interno di questi documenti vi sono tutte le operazioni tacite alle quali la Juventus ha partecipato. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Nel caso dell’Atalanta, fuori bilancio ci sarebbero accordi per 14,5 milioni per impegni di riacquisto. Tra le operazioni ci sono quelle di Mattiello (per 4 milioni), Muratore (4), Caldara ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Si allarga a macchia d’olio l’inchiestain casa. Con la procura di Torino che ieri ha trasmesso una serie di carte dell’inchiesta sui conti delbianconero alle procure di altre sei città italiane. Coinvolti sei, Atalanta, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Cagliari, che dovranno spiegare alcuni affari con la Juve, nello specifico opzioni di cessioni e riacquisti che non troverebbero corrispondenza nei bilanci. All’interno di questi documenti vi sono tutte le operazioni tacite alle quali laha partecipato. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Nel caso dell’Atalanta, fuori bilancio ci sarebberoper 14,5 milioni per impegni di riacquisto. Tra le operazioni ci sono quelle di Mattiello (per 4 milioni), Muratore (4), Caldara ...

