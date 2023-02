Plusvalenze Juventus, quali sono le altre squadre nell’inchiesta e chi sono i giocatori coinvolti (Di sabato 25 febbraio 2023) Ora tocca alle altre società. Nei giorni scorsi i titolari dell’inchiesta Prisma hanno inviato gli atti d’indagini ai colleghi di altre città. Si tratta di Bologna Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena. Che sono competenti per Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Udinese, Cagliari e Bologna. L’Aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti Mario Bendoni e Ciro Santoriello chiamano quindi in causa le squadre che hanno fatto Plusvalenze insieme alla Juventus. Per i bianconeri invece c’è l’ipotesi di nuove contestazioni. La procura sta infatti ancora indagando sulla manovra stipendi. E ha ascoltato nei giorni scorsi il giocatore della Roma Paulo Dybala. Insieme, ha messo sotto la lente i trasferimenti di giocatori come Mandragora. Perché sospetta che ci siano ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Ora tocca allesocietà. Nei giorni scorsi i titolari dell’inchiesta Prisma hanno inviato gli atti d’indagini ai colleghi dicittà. Si tratta di Bologna Genova, Cagliari, Bergamo, Udine e Modena. Checompetenti per Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Udinese, Cagliari e Bologna. L’Aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti Mario Bendoni e Ciro Santoriello chiamano quindi in causa leche hanno fattoinsieme alla. Per i bianconeri invece c’è l’ipotesi di nuove contestazioni. La procura sta infatti ancora indagando sulla manovra stipendi. E ha ascoltato nei giorni scorsi il giocatore della Roma Paulo Dybala. Insieme, ha messo sotto la lente i trasferimenti dicome Mandragora. Perché sospetta che ci siano ...

