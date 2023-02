Plusvalenze Juventus: Indagine sugli Altri Club, I Possibili Sviluppi (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri la Procura di Torino ha scosso il mondo del calcio italiano, mandando una forte scossa al campionato. La Procura ha trasmesso alcune carte dell’inchiesta Prisma alle Procure di altre sei città italiane. Una mossa che, seppur non inattesa, ha gettato un’ombra di sospetto sull’intero movimento calcistico. Le Procure coinvolte sono quelle di Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Modena e Udine, in riferimento all’operato di Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese. Tutti i Club coinvolti potrebbero essere chiamati in causa a breve, in relazione alle cosiddette “partnership opache” della Juventus, che il procuratore federale Giuseppe Chiné si appresta a chiudere entro metà marzo. Sullo stesso argomento Juve, inchiesta Prisma: Mandragora dopo Dybala, pm di Torino all’attacco Juventus I ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri la Procura di Torino ha scosso il mondo del calcio italiano, mandando una forte scossa al campionato. La Procura ha trasmesso alcune carte dell’inchiesta Prisma alle Procure di altre sei città italiane. Una mossa che, seppur non inattesa, ha gettato un’ombra di sospetto sull’intero movimento calcistico. Le Procure coinvolte sono quelle di Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Modena e Udine, in riferimento all’operato di Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese. Tutti icoinvolti potrebbero essere chiamati in causa a breve, in relazione alle cosiddette “partnership opache” della, che il procuratore federale Giuseppe Chiné si appresta a chiudere entro metà marzo. Sullo stesso argomento Juve, inchiesta Prisma: Mandragora dopo Dybala, pm di Torino all’attaccoI ...

