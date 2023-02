Più felici in coppia con il Mys, la via svedese allo slow sex (Di sabato 25 febbraio 2023) Pexels Photo Ricordate il tormentone dell’hygge, la filosofia danese del comfort esplosa qualche anno fa? La sua evoluzione oggi è il Mys, parola svedese intraducibile che sta a metà tra “coziness” e “coccola accogliente”. Un approccio alla vita di tipo nordico, pensato soprattutto per i lunghi mesi invernali al chiuso e con poca luce. In realtà, però, lo stile di vita Mys può essere replicato a qualsiasi latitudine e in qualsiasi ambito, compreso quello della vita di coppia e della sfera intima, con innumerevoli vantaggi. Dalla Svezia con calore: tutti i benefici del Mys La filosofia del Mys ha anche molti benefici positivi per la salute. Rilassarsi in un ambiente confortevole può infatti aiutare a ridurre lo stress e l’ansia quotidiani. Inoltre, l’approccio Mys invita a trascorrere del tempo di qualità con le persone care – in questo caso il ... Leggi su amica (Di sabato 25 febbraio 2023) Pexels Photo Ricordate il tormentone dell’hygge, la filosofia danese del comfort esplosa qualche anno fa? La sua evoluzione oggi è il Mys, parolaintraducibile che sta a metà tra “coziness” e “coccola accogliente”. Un approccio alla vita di tipo nordico, pensato soprattutto per i lunghi mesi invernali al chiuso e con poca luce. In realtà, però, lo stile di vita Mys può essere replicato a qualsiasi latitudine e in qualsiasi ambito, compreso quello della vita die della sfera intima, con innumerevoli vantaggi. Dalla Svezia con calore: tutti i benefici del Mys La filosofia del Mys ha anche molti benefici positivi per la salute. Rilassarsi in un ambiente confortevole può infatti aiutare a ridurre lo stress e l’ansia quotidiani. Inoltre, l’approccio Mys invita a trascorrere del tempo di qualità con le persone care – in questo caso il ...

