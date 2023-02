Pippo Baudo ricorda Maurizio Costanzo | “Ha fatto la tv | ci lascia un grandissimo”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 febbraio 2023): le parole del conduttore sul compianto giornalistahatoquesta mattina su RTL 102.5 in “Non Stop News”, con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica. “È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era ungiornalista“. Rispetto alla sua scomparsa,racconta: “Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata ...