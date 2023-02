Pippo Baudo, l’amicizia con Costanzo nata con un’intervista: «Quella volta che in Tv facemmo gli scongiuri: era un gigante della cultura» (Di sabato 25 febbraio 2023) «Sa chi mi fece la prima intervista importante? Proprio lui, Maurizio» ricorda Pippo Baudo nel giorno della scomparsa di Costanzo, con cui spiega non c’è mai stata rivalità, anzi. Intervistato da Mattia Marzi sul Messaggero, il conduttore ricorda quel primo incontro: «Era il 1960, l’anno delle Olimpiadi di Roma. Maurizio scriveva sul settimanale Grazia. Fu il primo grosso personaggio che conobbi: la nostra amicizia nacque così». L’ultima volta che i due giganti della Tv italiana si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere era stato nel 1998, quando Costanzo lo ospitò in una puntata del talk show L’intervista, tra gli ultimi programmi creati dal giornalista. In quell’occasione ci fu spazio per una gag tra i due, quando osservando una foto con Mike ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) «Sa chi mi fece la prima intervista importante? Proprio lui, Maurizio» ricordanel giornoscomparsa di, con cui spiega non c’è mai stata rivalità, anzi. Intervistato da Mattia Marzi sul Messaggero, il conduttore ricorda quel primo incontro: «Era il 1960, l’anno delle Olimpiadi di Roma. Maurizio scriveva sul settimanale Grazia. Fu il primo grosso personaggio che conobbi: la nostra amicizia nacque così». L’ultimache i due gigantiTv italiana si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere era stato nel 1998, quandolo ospitò in una puntata del talk show L’intervista, tra gli ultimi programmi creati dal giornalista. In quell’occasione ci fu spazio per una gag tra i due, quando osservando una foto con Mike ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Pippo Baudo su #MaurizioCostanzo: 'Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha in… - SalamidaFabio : Muore Maurizio Costanzo e mandate in tendenza Pippo Baudo. Siete delle brutte persone. - Agenzia_Ansa : Pippo Baudo ricorda Maurizio Costanzo: 'La prima intervista me la fece lui'. #ANSA - Guido_Cimurro : @Luna_di_Venezia @Miss75752 Cioè è come se domani Pippo Baudo mette una foto dei suoi coglioni cadenti e dice: forz… - cheezkeykz : RT @tartaxruga: se questo è il prezzo da pagare per avere i seventeen in italia sono pronta a rinunciare a pippo baudo -