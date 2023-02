Pioli: “Vorrei arrivare a 1000 panchine con il Milan, è il mio obiettivo” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle 800 panchine raggiunte in Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle 800raggiunte in Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Pioli: “Vorrei arrivare a 1000 panchine con il @acmilan, è il mio obiettivo” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pioli - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ??#Pioli: “Vorrei arrivare alle mille panchine con il #Milan ma so che non è semplice” - PanteraSaudita : RT @theMilanZone_: ??#Pioli: “Vorrei arrivare alle mille panchine con il #Milan ma so che non è semplice” - Cucciolina96251 : RT @MartinSa1988: ????#MilanAtalanta - ???#Pioli: '800 presenze domani? Taglio un bel traguardo ma non vorrei fermarmi, vorrei arrivare a mil… - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: ??#Pioli: “Vorrei arrivare alle mille panchine con il #Milan ma so che non è semplice” -