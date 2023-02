Pioli “Possiamo vincere con tutte | Maignan sarà titolare”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Loro sono una grande squadra con organizzazione, tecnica e fisicità.una partita aperta tra due squadre che vogliono cercare di segnare un gol in più dell’altra”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domani alle 20.45 a San Siro. “Ibra sta sempre meglio, ha lavorato con noi quasi tutta la settimana – spiegafacendo il punto sugli infortunati -. Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in settimana, così come Florenzi. In porta domani giocherà Mike”, annunciache poi, ancora sui portieri, dice: “Sono contento di quanto fatto da Tatarusanu,è stato un leone in gabbia. Adesso sta bene, è motivato e ci darà un grande apporto. E’ stato il miglior portiere della passata ...