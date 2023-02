Pioli fissa gli obiettivi: «Mancano 15 partite, possiamo vincerle tutte» (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato degli obiettivi della squadra rossonera per il prosieguo della stagione. LOTTA – Queste le parole di Pioli: «Mancano 15 partite di campionato e la Champions League, la storia si farà alla fine. Io continuo a credere che noi dobbiamo pensare alla prossima partita, una alla volta. Siamo una squadra forte, possiamo giocare e vincere tutte le partite, ma solo se la interpretiamo e la prepariamo nel modo migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato deglidella squadra rossonera per il prosieguo della stagione. LOTTA – Queste le parole di: «15di campionato e la Champions League, la storia si farà alla fine. Io continuo a credere che noi dobbiamo pensare alla prossima partita, una alla volta. Siamo una squadra forte,giocare e vincerele, ma solo se la interpretiamo e la prepariamo nel modo migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ...

