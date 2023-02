Pioli: «Domani giocherà Maignan. Sta bene ed è molto motivato» (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, durante la consueta conferenza stampa pre partita ha confermato la titolarità di Maignan, ristabilito dopo il lungo infortunio al polpaccio. Altri i temi trattati dal tecnico rossonero che Domani sera sfiderà l’Atalanta in casa. Queste le parole di Pioli riportate da Tutto Mercato Web: Chi riesce a far prima male all’avversario: è questo il tema di Domani? «Chi riesce a far prima male all’avversario non lo so, ma l’Atalanta è una grande squadra. Ha tecnica e fisicità, anche noi abbiamo le nostre caratteristiche e credo sarà una sfida aperta». Maignan come sta? E Ibra? «Ibra sta sempre meglio, mentre Bennacer e Calabria non saranno convocati e dovrei riaverli per Firenze, così come Florenzi. Domani giocherà Mike. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Stefano, allenatore del Milan, durante la consueta conferenza stampa pre partita ha confermato la titolarità di, ristabilito dopo il lungo infortunio al polpaccio. Altri i temi trattati dal tecnico rossonero chesera sfiderà l’Atalanta in casa. Queste le parole diriportate da Tutto Mercato Web: Chi riesce a far prima male all’avversario: è questo il tema di? «Chi riesce a far prima male all’avversario non lo so, ma l’Atalanta è una grande squadra. Ha tecnica e fisicità, anche noi abbiamo le nostre caratteristiche e credo sarà una sfida aperta».come sta? E Ibra? «Ibra sta sempre meglio, mentre Bennacer e Calabria non saranno convocati e dovrei riaverli per Firenze, così come Florenzi.Mike. ...

