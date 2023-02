Pioli: 'Atalanta grande squadra. Domani gioca Maignan, era un leone in gabbia' (Di sabato 25 febbraio 2023) "Loro sono una grande squadra con organizzazione, tecnica e fisicità. Sarà una partita aperta tra due squadre che vogliono cercare di segnare un gol in più dell'altra. Per noi è una partita importante ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) "Loro sono unacon organizzazione, tecnica e fisicità. Sarà una partita aperta tra due squadre che vogliono cercare di segnare un gol in più dell'altra. Per noi è una partita importante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanLiveIT : ???? Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di #MilanAtalanta ???? Mike Maignan tornerà titolare - MaStep92__ : RT @tuttosport: ??? Novità in casa #Milan. #Pioli alla vigilia della sfida con l'#Atalanta annuncia la titolarità di #Maignan. - MaStep92__ : RT @DiMarzio: #SerieA | Dopo 5 mesi di assenza, torna in campo Mike Maignan - NandoPiscopo1 : RT @filoni_diletta: #Pioli in conferenza stampa: 'Maignan sta bene, giocherà domani contro l'#Atalanta. #Bennacer e Calabria non li convoch… - sportli26181512 : Chance per Ibra contro l'Atalanta? Pioli: 'Potrebbe giocare, ora è pronto': Stefano Pioli è intervenuto in conferen… -