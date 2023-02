Pilar Fogliati | video intervista Romantiche | «Con un po’ di incoscienza affronto debutto alla regia»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Un racconto sulle donne da vedere - SpettacoloEU : Ecco la nostra video intervista a Pilar Fogliati, protagonista e regista del film 'Romantiche', che ci ha raccontat… - VanityFairIt : Un racconto sulle donne da vedere - sentieriselvagg : Una commedia in quattro episodi, ambientata interamente a Roma. Fogliati dirige e recita in tutti i ruoli da protag… - vatenacttencass : Pilar Fogliati risponde a 18 domande in 128 secondi | Vanity Fair Italia -

da sola si fa carico di tutto il film, ruolo non facile (dal momento in cui ne cura anche la regia) e riesce alla perfezione nell'intento. È intelligente, spigliata, affascinante, ...Dal 2021, l'attricefa coppia fissa con misterioso uomo...ma i due per il momento hanno detto no alla ...

Pilar Fogliati: «Noi trentenni divorate dall’ansia per il futuro, precarie ma ottimiste» ilmessaggero.it

Abbiamo bisogno di più Pilar Fogliati (e di più ‘Romantiche’) Rolling Stone Italia

Romantiche, quando Pilar Fogliati si fa in quattro è davvero esilarante Vanity Fair Italia

Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi raccontano Romantiche The Hot Corn Italy

Ecco chi è Pilar Fogliati: carriera, età, fidanzato, curiosità Trend-online.com

Programmazione completa del cinema Cineplex di Pontedera, Strada Prov.le Tosco Romagnola, Loc. La Bianca - Pontedera (Pisa). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e co ...La positività tossica che si prende il permesso di rispondere ai mali delle persone. La presentazione del film "Romantiche". E infine l'emozione all'Hangar Bicocca per la rappresentazione della fragil ...