Pignoramento conti correnti | ecco quelli che non possono essere toccati | Come salvarsi dai creditori

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 25 febbraio 2023) La questione deldeiaffligge molti utenti, ci sono tuttavia delle precisazioni per alcuniche non sono violabili e attaccabili in alcun modo. Coloro che hanno un debito o un credito sospeso da saldare sanno che il primo passo per iè riscuotere i beni personali, questo vuol dire appellarsi all’immobile, all’auto e al conto corrente che sono i primi su cui si riversa l’attenzione.che non è possibile pignorare (ilovetrading.it)La legge tutela comunque i cittadini, e per questo pone dei limiti precisi su ciò che puòpreso da terzi e ciò che invece non puòtoccato, questo vale per l’abitazione, i beni personali e anche il conto corrente. Vediamo cosa dice ...