Pietro Nenni e la 'sinistra necessaria': perché è bene votare alle primarie del Pd (Di sabato 25 febbraio 2023) Un appello al voto per le primarie, un appello a dire la propria opinione, insomma votate, votate per favore, votate per far crollare il muro del silenzio e delle critiche sterili e dell'... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Un appello al voto per le, un appello a dire la propria opinione, insomma votate, votate per favore, votate per far crollare il muro del silenzio e delle critiche sterili e dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - AlbertoTognela : @confundustria ..Pietro Nenni insieme a Ponza al confino: L’unica cosa che leggeva era L’Intrepido. Il resto del t… - LucaScopigno : @ElveAngelic Sandro Pertini. Di lui Pietro Nenni disse che era uno 'scansafatiche ma molto crudele'. Se lo tenga ne… - Samira1577 : RT @christian_fsi: come sancito in Costituzione, rendeva possibile la cooperazione tra classi sociali. Dopotutto... 'Il socialismo è port… - AmeGaspa : In gennaio il Fascismo era ancora giovane ed indissolubilmente legato a Mussolini, agitatore socialista espulso due… -