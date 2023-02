Pierluigi Diaco piange Costanzo | «Era il mio papà» Lacrime per Mara Venier

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 febbraio 2023) Centinaia di persone sono in fila da stamattina per l'ultimo saluto a Maurizioin Campidoglio. Gente comune, cittadini, famiglie con bambini attendono di rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara del marito di Maria De Filippi presenti moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma. Tanti volti del mondo dello spettacolo e amici Vip del giornalista sono arrivati per salutarlo un'ultima volta. Tra questi ancheinche, distrutto, ha dichiarato: Un dolore indicibile. L'ho conosciuto quando avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio. Era il mio maestro, il mio, il mio migliore amico, il mio alleato È statoa sposaree Alessio Orsingher ...