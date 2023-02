Pierluigi Diaco alla camera ardente di Costanzo | “Dolore indicibile”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Arriva distruttodi Maurizio. Il conduttore di BellaMà è stato molto vicino al grande giornalista, ed è stato tra le altre cose negli ultimi anni uno degli autori del MaurizioShow. Perera come un padre, oltre che un maestro. Tra i personaggi famosi che da questa mattina hanno raggiunto ladisposta al Campidoglio anche Mara Venier, Fiorello e Valerio Mastrandrea. In prima fila Maria De Filippi con il figlio adottivo Gabriele.era accompagnato dal marito e conduttore tv Alessandro Orsingher: i due si erano uniti civilmente nel 2017 e a celebrare il loro matrimonio era stato proprio. “È un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco alla camera ardente: 'un dolore indicibile' #pierluigidiaco #mauriziocostanzo… - namelessb1tch : PER FAVORE LA FOTO DI PIERLUIGI DIACO ALLA CAMERA ARDENTE SCUSATE MA STO RIDENDO TROPPO - Luca_zone : RT @marco_santoro_: Mara Venier e Pierluigi Diaco, col marito, arrivati al Campidoglio #mauriziocostanzo - TeleVisionaro : RT @marco_santoro_: Mara Venier e Pierluigi Diaco, col marito, arrivati al Campidoglio #mauriziocostanzo - LaRagione_eu : Il giornalista Pierluigi #Diaco commosso ed emozionato ricorda Maurizio #Costanzo: 'L'ho conosciuto quando avevo 15… -

Mara Venier esono arrivati alla camera ardente per Maurizio Costanzo allestita in Campidoglio, a Roma. Visibilmente commossi i due conduttori, in particolare, accompagnato dal marito Alessio ...Tra i volti noti arrivati finora, anche Gianni Ippoliti, Mara Venier,, in lacrime. Presente anche Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Fiorello. 2023 - 02 - 25 11:28:23 La commozione di ...

Pierluigi Diaco in lacrime per Maurizio Costanzo: Un dolore indicibile, è stato tutto per me Fanpage.it

L’addio a Maurizio Costanzo di Pierluigi Diaco: “Provo tanto dolore, abbiamo riso insieme fino all’ultimo” Tvblog

Costanzo, Mara Venier e Diaco in lacrime, Fiorello senza parole. Paola Barale, Mastandrea e gli altri: i vip a leggo.it

Costanzo, Mara Venier e Pierluigi Diaco salutano commossi il feretro Repubblica TV

L'ultimo saluto a Costanzo: Mara Venier e Pierluigi Diaco in Campidoglio RaiNews

Arriva distrutto alla camera ardente di Maurizio Costanzo Pierluigi Diaco. Il conduttore di BellaMà è stato molto vicino al grande giornalista, ed è stato tra le altre cose negli ultimi anni uno degli ...In fondo alla sala, tra le corone quella di Roma Capitale e della Regione Lazio. Pure Mara Venier e Pierluigi Diaco sono arrivati in Campidoglio per rendere un ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Sono ...