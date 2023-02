Picchiato e rapinato di uno smartphone: arrestati (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomo Picchiato e rapinato a San Gennaro Vesuviano, gli hanno sottratto uno smartphone: arrestati un 21enne e un 17enne Picchiato e rapinato di uno smartphone. A San Giuseppe Vesuviano e Terzigno i Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno eseguito due misure cautelari. Una agli arresti domiciliari e una di collocamento in comunità. Ad emettere i provvedimenti rispettivamente il Tribunale di Nola e dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Destinatari delle misure cautelari un 21enne di San Giuseppe Vesuviano e di un 17enne di Terzigno. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Le indagini effettuate dai Carabinieri della stazione di Palma Campania sotto il coordinamento delle due Procure hanno permesso ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomoa San Gennaro Vesuviano, gli hanno sottratto unoun 21enne e un 17ennedi uno. A San Giuseppe Vesuviano e Terzigno i Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno eseguito due misure cautelari. Una agli arresti domiciliari e una di collocamento in comunità. Ad emettere i provvedimenti rispettivamente il Tribunale di Nola e dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Destinatari delle misure cautelari un 21enne di San Giuseppe Vesuviano e di un 17enne di Terzigno. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Le indagini effettuate dai Carabinieri della stazione di Palma Campania sotto il coordinamento delle due Procure hanno permesso ...

