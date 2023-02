Piano di pace e armi letali a Putin, Biden avverte la Cina: "Rispondemo" (Di sabato 25 febbraio 2023) La Cina sta valutando la possibilità di inviare artiglieria e droni alla Russia che potrebbero prolungare la guerra in Ucraina, nonostante in questi giorni Pechino abbia chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal citando come fonte alcuni funzionari statunitensi, che sottolineano come tuttora non sia ancora avvenuta alcuna consegna di armi. Sulla questione è intervenuto il presidente Joe Biden, che tra l'altro ha annunciato di voler correre per la rielezione nel 2024. Il capo della Casa Bianca ha ricordato che non ci sono prove "finora" che la Cina stia sostenendo militarmente la Russia in Ucraina, aggiungendo di aver parlato in estate con il leader cinese Xi Jinping della questione e delle conseguenze economiche: "Gli ho detto 'Guarda, non è una ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Lasta valutando la possibilità di inviare artiglieria e droni alla Russia che potrebbero prolungare la guerra in Ucraina, nonostante in questi giorni Pechino abbia chiesto colloqui diper porre fine ai combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal citando come fonte alcuni funzionari statunitensi, che sottolineano come tuttora non sia ancora avvenuta alcuna consegna di. Sulla questione è intervenuto il presidente Joe, che tra l'altro ha annunciato di voler correre per la rielezione nel 2024. Il capo della Casa Bianca ha ricordato che non ci sono prove "finora" che lastia sostenendo militarmente la Russia in Ucraina, aggiungendo di aver parlato in estate con il leader cinese Xi Jinping della questione e delle conseguenze economiche: "Gli ho detto 'Guarda, non è una ...

