Piano di pace cinese, Biden: "Se piace a Putin non può ritenersi buono" (Di sabato 25 febbraio 2023) "Se Putin lo applaude, come potrebbe ritenersi buono?". Con queste parole, il presidente Usa Joe Biden respinge il Piano di pace pubblicato dalla Cina sulla guerra tra Russia e Ucraina. In un'intervista con Abc News, durante la quale ha anche annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali, Biden ha dichiarato che questo documento avvantaggerebbe la Federazione russa. L'articolo proviene da Inews24.it.

