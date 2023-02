Piacenza-Trento | Finale Coppa Italia volley 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di sabato 25 febbraio 2023) Domani, domenica 26 febbraio, andrà in scena ladidi. Al Palazzetto dello Sport di Roma e avremo un confronto non come da pronostico tra. La favoritissima Perugia, infatti, è stata sconfitta dai Lupi, che ha firmato il colpaccio con uno schiacciante 3-0 (30-28; 25-20; 25-22), ponendo un termine alla serie di vittorie consecutive (33) dei campioni del mondo e detentori del trofeo. Un risultato che, come detto, non ci si aspettava dal sestetto dei fenomeni guidati da coach Andrea Anastasi, costretto a inchinarsi. In questo modo,disputerà la terzadella sua storia: nel 2006 perse contro Cuneo, nel 2014 alzò al cielo il trofeo travolgendo proprio la Sir Safety. Nella ...

se la vedrà in finale contro la vincente di- Milano, sul parquet del PalaEur dalle 18 Nel primo set l'equilibrio è assoluto, anche se le due squadre sbagliano molto soprattutto in ...Domenica pomeriggio, al 'Garilli' di(calcio d'inizio alle ore 14.30), ilvuole tornare a correre dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Pordenone, che non ha comunque per nulla inficiato lo splendido girone di ...

