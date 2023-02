Perché quelle strane bottiglie di ketchup sulle spiagge della Puglia? – Il video (Di sabato 25 febbraio 2023) Centinaia e centinaia di bottigliette di ketchup Heinz. Questo è quello che trova chi passeggia sulle spiagge della Puglia nelle ultime settimane. Da Brindisi fino al Salento, la costa adriatica è stata invasa dai flaconi rossi dall’ultima mareggiata meno di un mese fa. Non c’è l’etichetta, ma i due “57” vicino al tappo non lasciano dubbi sulla marca della salsa. «Non è quello che vendono in Italia, però», racconta Enzo Suma, tra i primi a notare la strana invasione con la sua pagina Archeoplastica. «Il ketchup non è l’unico prodotto americano che è arrivato – spiega – ci sono anche bottigliette di maionese e di mostarda, prodotti per la colazione, schiuma da barba, energy drink, e snack vari». Quando c’è l’etichetta è più semplice ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Centinaia e centinaia ditte diHeinz. Questo è quello che trova chi passeggianelle ultime settimane. Da Brindisi fino al Salento, la costa adriatica è stata invasa dai flaconi rossi dall’ultima mareggiata meno di un mese fa. Non c’è l’etichetta, ma i due “57” vicino al tappo non lasciano dubbi sulla marcasalsa. «Non è quello che vendono in Italia, però», racconta Enzo Suma, tra i primi a notare la strana invasione con la sua pagina Archeoplastica. «Ilnon è l’unico prodotto americano che è arrivato – spiega – ci sono anchette di maionese e di mostarda, prodotti per la colazione, schiuma da barba, energy drink, e snack vari». Quando c’è l’etichetta è più semplice ...

