Perché per il Newcastle la finale della Coppa di Lega è storica (Di sabato 25 febbraio 2023) "Maledico ogni giorno il destino che mi ha fatto nascere donna". Parole forti, quelle pronunciate ormai 70 anni fa da Elizabeth Milburn, reduce dall’ennesima partitella con amici e parenti che l’aveva vista spiccare per trattamento di palla e determinazione. Milburn, detta Cis (diminutivo di ‘sister’) o Cissie, non si riferiva ai dolori del parto o al peso dei lavori di casa ma all’impossibilità, in quanto donna, di giocare nel Newcastle United, la squadra di famiglia: suo nonno e suo padre erano stati calciatori dilettanti e suo cugino era Jackie Milburn, leggendario centravanti dei Magpies che negli anni Cinquanta vinsero tre volte la Coppa d’Inghilterra, ultima nel 1955, anno dopo il quale non è più arrivato alcun trofeo nazionale. E anche questo aiuta a capire l’importanza della finale di Coppa di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) "Maledico ogni giorno il destino che mi ha fatto nascere donna". Parole forti, quelle pronunciate ormai 70 anni fa da Elizabeth Milburn, reduce dall’ennesima partitella con amici e parenti che l’aveva vista spiccare per trattamento di palla e determinazione. Milburn, detta Cis (diminutivo di ‘sister’) o Cissie, non si riferiva ai dolori del parto o al peso dei lavori di casa ma all’impossibilità, in quanto donna, di giocare nelUnited, la squadra di famiglia: suo nonno e suo padre erano stati calciatori dilettanti e suo cugino era Jackie Milburn, leggendario centravanti dei Magpies che negli anni Cinquanta vinsero tre volte lad’Inghilterra, ultima nel 1955, anno dopo il quale non è più arrivato alcun trofeo nazionale. E anche questo aiuta a capire l’importanzadidi ...

