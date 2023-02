"Perché non andrò al funerale di Costanzo". La scelta (dura) della sua ex Marta Flavi (Di sabato 25 febbraio 2023) "Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante": Marta Flavi, terza moglie di Maurizio Costanzo, lo ha detto al Corriere della Sera. La conduttrice e il giornalista si sposarono nel 1989, ma il loro matrimonio - giunto dopo tre anni di fidanzamento - durò solo un anno. E a seguire ci fu una separazione turbolenta. Nonostante questo, la Flavi ricorda solo le cose belle del suo rapporto con Costanzo: "Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c'era serenità da parte di entrambi". Nessun rapporto, invece, con Maria De Filippi: "No, nessuno. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile". Sulla scomparsa del suo ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) "Nonal, sarebbe poco elegante":, terza moglie di Maurizio, lo ha detto al CorriereSera. La conduttrice e il giornalista si sposarono nel 1989, ma il loro matrimonio - giunto dopo tre anni di fidanzamento - durò solo un anno. E a seguire ci fu una separazione turbolenta. Nonostante questo, laricorda solo le cose belle del suo rapporto con: "Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto partemia vita. Ormai c'era serenità da parte di entrambi". Nessun rapporto, invece, con Maria De Filippi: "No, nessuno. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile". Sulla scomparsa del suo ex ...

