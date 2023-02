Perché l’economia russa non è crollata: gli effetti delle sanzioni sono ancora da dimostrare (Di sabato 25 febbraio 2023) Le dure sanzioni imposte dai paesi occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina non hanno portato al tracollo l’economia russa. I motivi sono da ricercare in misure inizialmente blande su gas e petrolio, nelle contromosse russe e nel contesto internazionale. di Francesco Lenzi (www.lavoce.info) l’economia più sanzionata al mondo Stando ai dati raccolti dall’istituto Castellum. Ai fino al 9 febbraio scorso, dall’inizio della guerra, l’economia russa ha subito 11.307 provvedimenti sanzionatori da parte dei paesi del G7, della Svizzera e dell’Australia: 9.109 hanno interessato persone fisiche, 2.078 istituzioni pubbliche e private, 120 i vettori di trasporto. Tenendo conto anche delle sanzioni comminate nel 2014, in seguito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Le dureimposte dai paesi occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina non hanno portato al tracollo. I motivida ricercare in misure inizialmente blande su gas e petrolio, nelle contromosse russe e nel contesto internazionale. di Francesco Lenzi (www.lavoce.info)più sanzionata al mondo Stando ai dati raccolti dall’istituto Castellum. Ai fino al 9 febbraio scorso, dall’inizio della guerra,ha subito 11.307 provvedimenti sanzionatori da parte dei paesi del G7, della Svizzera e dell’Australia: 9.109 hanno interessato persone fisiche, 2.078 istituzioni pubbliche e private, 120 i vettori di trasporto. Tenendo conto anchecomminate nel 2014, in seguito ...

