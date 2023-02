Perché la partenza della discesa di Crans Montana è ritardata: cosa succede e quando parte Sofia Goggia (Di sabato 25 febbraio 2023) La discesa libera di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino femminile, sarebbe dovuta scattare oggi, sabato 25 febbraio, alle ore 11.00, ma la nebbia ha costretto la giuria a posticipare lo start alle ore 11.20, anche se la prossima decisione verrà presa alle 11.15. Sofia Goggia vuole essere grande protagonista sulla pista svizzera: le rivali più accreditate sono Elena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury e l’austriaca Nina Ortlieb. Sofia Goggia ha ricevuto in sorte il pettorale numero 10 e dunque scatterà attorno alle ore 11.40, salvo eventuali nuovi ritardi ed ulteriori imprevisti. STARTLIST discesa ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Lalibera di, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino femminile, sarebbe dovuta scattare oggi, sabato 25 febbraio, alle ore 11.00, ma la nebbia ha costretto la giuria a posticipare lo start alle ore 11.20, anche se la prossima decisione verrà presa alle 11.15.vuole essere grande protagonista sulla pista svizzera: le rivali più accreditate sono Elena Curtoni, la slovena Ilka Stuhec, le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, la tedesca Kira Weidle, la norvegese Ragnhild Mowinckel, l’elvetica Jasmine Flury e l’austriaca Nina Ortlieb.ha ricevuto in sorte il pettorale numero 10 e dunque scatterà attorno alle ore 11.40, salvo eventuali nuovi ritardi ed ulteriori imprevisti. STARTLIST...

