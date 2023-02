Perché i media russi censurano il fondatore del gruppo Wagner (Di sabato 25 febbraio 2023) Fino a poco tempo fa, Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari del gruppo Wagner, era l’uomo forte che diceva le cose giuste. Anche quando ha iniziato ad attaccare il titolare della Difesa Sergey Shoigu e i capi delle forze... Leggi su europa.today (Di sabato 25 febbraio 2023) Fino a poco tempo fa, Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari del, era l’uomo forte che diceva le cose giuste. Anche quando ha iniziato ad attaccare il titolare della Difesa Sergey Shoigu e i capi delle forze...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Non è l’uomo giusto per un progetto giovane” Quindi la #Juventus punterà sui giovani Perchè? I media dicono che in… - 1intollerante : @AntonioDongu Si tutti i media, social compresi. Te l'ho chiesto perché in quel caso è il contrario, le evidenze… - marcello_abb : RT @semanthide3: @HoaraBorselli Io capisco che hai fatto la gavetta vendendo gelati e poi hai dovuto sposare un calciatore per poter scaval… - elenaagiordani : @assilemamore Nono le mescole sono le stesse ?? solo che le chiamano con i loro nomi per distinguerle, anche perché… - enricoperte : @VEParsi1 Se Putin avesse inciampato, fosse caduto, avesse salutato o evocato persone inesistenti anche perché non… -