Perché è stata cancellata la discesa di Crans Montana e quando si recupera. Definito il nuovo orario (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo un lungo tira e molla, la discesa libera femminile di Crans Montana (Svizzera), la terzultima della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023, è stata cancellata. È successo davvero di tutto e, quando sembrava che il meteo potesse dare finalmente una tregua, ecco il colpo di scena che ha portato alla decisione definitiva della giuria. PERCHÈ È stata cancellata LA discesa DI Crans Montana La partenza era originariamente prevista per le 11.00, con la nostra Laura Pirovano che aveva il pettorale n.1. Sino ad un quarto d’ora prima del via, le condizioni meteo erano ideali, con cielo terso e sole splendente. Insomma, una mattinata da primavera, sebbene sia ancora il 25 di febbraio. Poi, proprio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo un lungo tira e molla, lalibera femminile di(Svizzera), la terzultima della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023, è. È successo davvero di tutto e,sembrava che il meteo potesse dare finalmente una tregua, ecco il colpo di scena che ha portato alla decisione definitiva della giuria. PERCHÈ ÈLADILa partenza era originariamente prevista per le 11.00, con la nostra Laura Pirovano che aveva il pettorale n.1. Sino ad un quarto d’ora prima del via, le condizioni meteo erano ideali, con cielo terso e sole splendente. Insomma, una mattinata da primavera, sebbene sia ancora il 25 di febbraio. Poi, proprio ...

