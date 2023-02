(Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo un lungo tira e molla, lalibera femminile di(Svizzera), la terzultima della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, è. È successo davvero di tutto e,sembrava che il meteo potesse dare finalmente una tregua, ecco il colpo di scena che ha portato alla decisione definitiva della giuria. PERCHÈ ÈLADILa partenza era originariamente prevista per le 13.00, con la nostra Laura Pirovano che aveva il pettorale n.1. Sino ad un quarto d’ora prima del via, le condizioni meteo erano ideali, con cielo terso e sole splendente. Insomma, una mattinata già da primavera, sebbene sia ancora il 25 di febbraio. Poi, proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : 'I russi usano la comunicazione in maniera capillare. Putin ha mentito sistematicamente prima dell'invasione, a tut… - MarianoGiustino : Guardate il livello di mostruosità del regime orrifico della Rep. islamica dell'#Iran. Questa bambina, #SaraShirazi… - MarianoGiustino : La Rep.islamica dell'#Iran è di una mostruosità inaudita. La piccola #SaraShirazi è stata brutalmente picchiata da… - MaddalenaRufo : RT @kulturjam: Chiede Mustafa Barghouti. «Perché nel caso della Russia e dell’invasione dell’Ucraina decine di sanzioni sono state comminat… - sheisAngy17 : @MarcoGiro Hanno voluto dividere la coppia perché troppo forte da sempre e ci sono riusciti,la goccia finale è stat… -

... riesce grazie a triangolazioni commerciali con Paesi terzi a importare ancora una lunga serie di beni di alta tecnologia, alcuni anche dual - use a scopo militare, ed èin grado di far ...Ma in questo caso andiamo oltre il branola band della frontwoman Elisabetta Rosso è una ... E'scritta di getto, senza cambiare troppe parole. Con Wicked Time Antea porta in vita un vero ...

Il Covid non è mai stata una normale influenza: ecco perché In Terris

Perché è stata cancellata la discesa di Crans Montana e quando si recupera. 'Colpa' dell'apripista OA Sport

Barca: «Voto Schlein perché voglio un Pd più netto su clima e lavoro» Il Manifesto

Omicidio Pesaro movente perché è stato ucciso Pierpaolo Panzieri Tag24