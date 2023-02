“Perché è morto”. Maurizio Costanzo, svelata la causa della morte: la scoperta a 24 ore dalla scomparsa (Di sabato 25 febbraio 2023) morte di Maurizio Costanzo, gli ultimi giorni di vita in ospedale. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e colleghi e soprattutto in quello dell’amata moglie, Maria De Filippi, a cui era legato dl 1995. Il popolare conduttore televisivo, giornalista, autore e sceneggiatore è deceduto all’età di 84 anni. A diffondere la notizia del decesso è stato l’ufficio stampa del giornalista. Maurizio Costanzo ricoverato in ospedale per tre settimane. A diffondere alcuni dettagli sugli ultimi giorni di vita del marito di Maria De Filippi, il sito Dagospia, che ha reso nota la notizia di un’operazione al colon che sembrava essere andata a buon fine, ma dopo la quale si sarebbero create alcune infezioni fino poi all’insorgere di una broncopolmonite: “Il ricovero di Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)di, gli ultimi giorni di vita in ospedale. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e colleghi e soprattutto in quello dell’amata moglie, Maria De Filippi, a cui era legato dl 1995. Il popolare conduttore televisivo, giornalista, autore e sceneggiatore è deceduto all’età di 84 anni. A diffondere la notizia del decesso è stato l’ufficio stampa del giornalista.ricoverato in ospedale per tre settimane. A diffondere alcuni dettagli sugli ultimi giorni di vita del marito di Maria De Filippi, il sito Dagospia, che ha reso nota la notizia di un’operazione al colon che sembrava essere andata a buon fine, ma dopo la quale si sarebbero create alcune infezioni fino poi all’insorgere di una broncopolmonite: “Il ricovero di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eva_in_the_sky : 'Il mio epitaffio potrebbe essere quel passaggio di Sade: mi ostino a vivere perché 'Anche da morto io continui a e… - quaranta_vito : RT @MassimoBonzo: @quaranta_vito Perché sono donne! Creano disastri e poi… ???????????????? Dopo questa, sono già un uomo morto. ?????????? - MassimoBonzo : @quaranta_vito Perché sono donne! Creano disastri e poi… ???????????????? Dopo questa, sono già un uomo morto. ?????????? - Napolicampione3 : RT @Maria_Grazia_24: È morto Maurizio Costanzo nonché marito di Maria De Filippi e la gente si sta a disperare perché Amici non va in onda… - Maria_Grazia_24 : È morto Maurizio Costanzo nonché marito di Maria De Filippi e la gente si sta a disperare perché Amici non va in o… -