Perché C'è posta per te stasera non va in onda: il motivo (Di sabato 25 febbraio 2023) Perché C'è posta per te stasera – sabato 25 febbraio 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: ieri come sapete è morto Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. Il noto giornalista aveva 84 anni. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, e ha portato Mediaset a stravolgere i suoi palinsesti. Anche per rispetto di Maria De Filippi, oggi apparsa molto commossa alla camera ardente del marito, C'è posta per te oggi non va in onda. La puntata era stata già registrata, ma dopo la scomparsa del grande giornalista Canale 5 ha nettamente cambiato la sua programmazione. Già ieri non è andato in onda Uomini e Donne e domani non ci sarà il tradizionale appuntamento con Amici. Ecco Perché oggi C'è posta per te non va in ...

