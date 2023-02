Per Sport il Barcellona voleva solo limitare i favoritismi al Real (Di sabato 25 febbraio 2023) Sport, uno dei quotidiani Sportivi che sono a favore del Barcellona, fa il punto sullo scandalo che sta coinvolgendo il club blaugrana in merito alla questione Negreira. Il quotidiano evidenzia quanto il Barcellona abbia cercato di equiparare i favori arbitrali ricevuti dal Real Madrid nel corso della sua storia. Sport afferma che il Real Madrid ha ricevuto trattamenti di favore da quando Di Stefano è arrivato ai Blancos: “C’è sempre stato un rancore nel club/tifosi, per non parlare della sicurezza, che il Real Madrid ha goduto di un trattamento di favore anche, da parte del collegio arbitrale”. Tutto è nato da alcune dure dichiarazioni di Núñez, ex presidente del Barcellona: «Gli arbitri aiutano sempre Madrid». Da allora tante cose ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023), uno dei quotidianiivi che sono a favore del, fa il punto sullo scandalo che sta coinvolgendo il club blaugrana in merito alla questione Negreira. Il quotidiano evidenzia quanto ilabbia cercato di equiparare i favori arbitrali ricevuti dalMadrid nel corso della sua storia.afferma che ilMadrid ha ricevuto trattamenti di favore da quando Di Stefano è arrivato ai Blancos: “C’è sempre stato un rancore nel club/tifosi, per non parlare della sicurezza, che ilMadrid ha goduto di un trattamento di favore anche, da parte del collegio arbitrale”. Tutto è nato da alcune dure dichiarazioni di Núñez, ex presidente del: «Gli arbitri aiutano sempre Madrid». Da allora tante cose ...

