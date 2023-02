Per l'Iva arriva l'aliquota zero (Di sabato 25 febbraio 2023) Cerchiamo di fare la nostra parte, aiutateci a far comprendere quello che è cambiato e cambierà in Gazzetta ufficiale, altrimenti lo sforzo che il legislatore fa rimane lettera morta e questo sarebbe ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 25 febbraio 2023) Cerchiamo di fare la nostra parte, aiutateci a far comprendere quello che è cambiato e cambierà in Gazzetta ufficiale, altrimenti lo sforzo che il legislatore fa rimane lettera morta e questo sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva da parte di Meta per circa 870 milioni d… - silviamere : RT @Aquilonian23: @Serendippo10 @AlbertoBagnai Il candidato calcoli quante ore debbano lavorare in nero 1000 Idraulik per accumulare 870 mi… - PNonmichiamo : RT @CR73Arezzo: La VERITÀ trionfa. Sempre. Sostieni le iniziative culturali di Cultura Nazionale : Partita Iva 02252890518 Codice fiscal… - DelgadoSveva : RT @CR73Arezzo: DIEGO FUSARO in LA FINE DEL CRISTIANESIMO sarà con noi, QUESTA SERA, alle ore 21 presso La Feltrinelli Point di Arezzo.… - CR73Arezzo : È stato un altro successo straordinario. Con un grande DIEGO FUSARO in LA FINE DEL CRISTIANESIMO. Una cosa bellissi… -