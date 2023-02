Per investire nel metaverso servono più regole. I dubbi delle aziende italiane (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Le aziende italiane credono nel metaverso. Il 30% di esse ha già investito o intende investire nell'adozione delle principali tecnologie emergenti (in linea con la tendenza internazionali) e oltre il 40% ritiene che il tasso di crescita medio dei ricavi nel metaverso nei prossimi 10 anni sarà superiore al 40%. È quanto emerge dal report “Web 3.0: metaverso e NFT”, realizzato da EY, in collaborazione con il Centro di Ricerca in Strategic Change di Luiss Guido Carli intervistando oltre 100 CEO e top manager di alcune delle più importanti aziende italiane ed estere. L'obiettivo della ricerca era indagare l'impatto del Web 3.0, con particolare focus sul metaverso e NFT, sulle imprese e le ... Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Lecredono nel. Il 30% di esse ha già investito o intendenell'adozioneprincipali tecnologie emergenti (in linea con la tendenza internazionali) e oltre il 40% ritiene che il tasso di crescita medio dei ricavi nelnei prossimi 10 anni sarà superiore al 40%. È quanto emerge dal report “Web 3.0:e NFT”, realizzato da EY, in collaborazione con il Centro di Ricerca in Strategic Change di Luiss Guido Carli intervistando oltre 100 CEO e top manager di alcunepiù importantied estere. L'obiettivo della ricerca era indagare l'impatto del Web 3.0, con particolare focus sule NFT, sulle imprese e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Orsini: 'Vediamo MOLTA PROPAGANDA nella tv italiana (??). Calenda non ragiona, parla per slogan. L'intelligenza di C… - EleonoraEvi : Mentre il mondo va verso l’elettrificazione dei #trasporti, il nostro Paese si pone in una posizione oscurantista p… - Ischitano1 : @CarloCalenda Un buon motivo per difendere - e per investire sulle - nostre biblioteche pubbliche e private, dove p… - amorofra : @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni Io come tanti altri italiani preferiamo stare dalla parte di chi ha più bisogno ci fa… - Fra7russo : RT @LuisB: Le #PMI italiane stanno facendo progressi nella #digitalizzazione, ma ci sono ancora ritardi rispetto alle grandi #imprese e all… -