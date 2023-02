Per domenica piogge sparse, attenzione al calo di temperature (Di sabato 25 febbraio 2023) Che cosa ci riserva questo weekend? Ecco le previsioni meteo in Lombardia di Marco Tarantola per il Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Una discesa di aria fredda dal nord Europa si approssima all’arco alpino, pronta ad un brusco ingresso in Pianura Padana nella giornata di domenica, sotto forma di venti da est, con scarsi fenomeni. Nella giornata odierna è atteso un temporaneo miglioramento grazie a correnti nord/occidentali mentre domenica si assisterà a qualche debole precipitazione sparsa. Le temperature, dopo un temporaneo rialzo atteso per oggi, sono previste in forte calo tra domenica e lunedì per l’arrivo di correnti orientali. Sabato 25 febbraio 2023 Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite su Alpi, Prealpi, laghi e alta pianura, nuvoloso sulle medie e basse pianure. Nel ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023) Che cosa ci riserva questo weekend? Ecco le previsioni meteo in Lombardia di Marco Tarantola per il Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Una discesa di aria fredda dal nord Europa si approssima all’arco alpino, pronta ad un brusco ingresso in Pianura Padana nella giornata di, sotto forma di venti da est, con scarsi fenomeni. Nella giornata odierna è atteso un temporaneo miglioramento grazie a correnti nord/occidentali mentresi assisterà a qualche debole precipitazione sparsa. Le, dopo un temporaneo rialzo atteso per oggi, sono previste in fortetrae lunedì per l’arrivo di correnti orientali. Sabato 25 febbraio 2023 Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite su Alpi, Prealpi, laghi e alta pianura, nuvoloso sulle medie e basse pianure. Nel ...

