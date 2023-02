Pensioni, aumenti in arrivo a marzo 2023: tutti i dettagli (Di sabato 25 febbraio 2023) Pensioni, aumenti in arrivo a marzo 2023. Buone notizie per una buona fetta di Italiani: il mese prossimo si troveranno qualche soldo in più. Dal 1 gennaio scorso, come qualcuno ricorderà, l’Inps ha dato la rivalutazione degli assegni, in rapporto all’inflazione, al 100% a tutti i pensionati che nel 2022 percepivano sino a 2.101,52 lordi. Per tutti gli altri, l’istituto di previdenza ha deciso che darà la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento. C’è di più, come riferisce «Affari Italiani», verranno corrisposti anche gli arretrati sui mesi di gennaio e febbraio 2023. Leggi anche l’articolo —> Pensioni, la bellissima novità per gli italiani: segnatevi questa data Sono stati finalmente ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023)in. Buone notizie per una buona fetta di Italiani: il mese prossimo si troveranno qualche soldo in più. Dal 1 gennaio scorso, come qualcuno ricorderà, l’Inps ha dato la rivalutazione degli assegni, in rapporto all’inflazione, al 100% ai pensionati che nel 2022 percepivano sino a 2.101,52 lordi. Pergli altri, l’istituto di previdenza ha deciso che darà la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento. C’è di più, come riferisce «Affari Italiani», verranno corrisposti anche gli arretrati sui mesi di gennaio e febbraio. Leggi anche l’articolo —>, la bellissima novità per gli italiani: segnatevi questa data Sono stati finalmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Da Marzo aumenti pensioni. - berlusconi : Grazie all'impegno mio e di tutta la squadra di Forza Italia, sono partite le comunicazioni per gli aumenti delle p… - borghi_claudio : Dovrebbero stare arrivando le comunicazioni delle pensioni in prossimo pagamento con finalmente gli aumenti. Potres… - Affaritaliani : Economia - Pensioni aumenti, marzo ricco per i pensionati: quasi 500 euro in più per... - LavoroFisco : Pensioni: aumenti in arrivo dal 1° marzo -