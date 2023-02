Pellezzano: per le amministrative IV e Azione a sostegno di Francesco Morra (Di sabato 25 febbraio 2023) A Pellezzano anche per la prossima tornata elettorale le due forze politiche – che alle scorse elezioni nazionali si sono presentate in federAzione come terzo polo e sono ormai avviate in maniera decisa verso la costituzione di un unico grande partito di centro – sosterranno la lista Impegno civico guidata dal Sindaco uscente Francesco Morra. Il comunicato “La scorsa consiliatura ci ha visti già protagonisti attivi del governo della città in seno alla maggioranza Morra con due nostri esponenti di spicco: la ex Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Senatore, che nel corso del suo mandato è stata eletta al primo Congresso Nazionale di Azione nella lista che sosteneva il segretario Carlo Calenda ed è tutt’ora nella Direzione Nazionale del partito, è il Dottore ... Leggi su zon (Di sabato 25 febbraio 2023) Aanche per la prossima tornata elettorale le due forze politiche – che alle scorse elezioni nazionali si sono presentate in federcome terzo polo e sono ormai avviate in maniera decisa verso la costituzione di un unico grande partito di centro – sosterranno la lista Impegno civico guidata dal Sindaco uscente. Il comunicato “La scorsa consiliatura ci ha visti già protagonisti attivi del governo della città in seno alla maggioranzacon due nostri esponenti di spicco: la ex Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Senatore, che nel corso del suo mandato è stata eletta al primo Congresso Nazionale dinella lista che sosteneva il segretario Carlo Calenda ed è tutt’ora nella Direzione Nazionale del partito, è il Dottore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaSalerno : Uno spettacolo per tutta la famiglia, adulti e bambini. La seconda stagione invernale del Teatro Charlot prosegue v… - GazzettaSalerno : Uno spettacolo per tutta la famiglia, adulti e bambini. La seconda stagione invernale del Teatro Charlot prosegue v… - AgenPolitica : PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI: “GRANDE SUCCESSO PER IL CARNEVALE DEI BAMBINI” - cronachelucane : PELLEZZANO, 3 MLN DI EURO PER INTERVENTI RETE IDRICA - Il sindaco Morra: 'Importante tassello per portare a termine… - salernotoday : Pellezzano, altri 3 milioni di euro per interventi sulla rete idrica -