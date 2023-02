Pd, vigilia di primarie tra ansia di riscatto e terrore del flop. Bonaccini favorito su Schlein (Di sabato 25 febbraio 2023) Domani è giorno di primarie per il Pd. Dalle 8.00 alle 20.00 iscritti ed elettori troveranno gazebo in tutta Italia per eleggere il nuovo segretario dem. IL ballottaggio è tra il favorito Stefano Bonaccini e l’outsider (in realtà appoggiata dalla vecchia nomenclatura) Elly Schlein, che nei giorni scorsi hanno anche fissato l’asticella sulla partecipazione al voto democratico: la “soglia psicologica“ sarebbe di almeno un milione di persone. Ma sono diverse le previsioni nel partito. C’è infatti chi teme il flop e chi scommette che non sarà difficile superare la quota prefissata facendo un paragone con l’ultimo congresso nel 2019. In quell’occasione, infatti, votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1 milione e 600mila i partecipanti. L’addio di Letta: «Torno alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Domani è giorno diper il Pd. Dalle 8.00 alle 20.00 iscritti ed elettori troveranno gazebo in tutta Italia per eleggere il nuovo segretario dem. IL ballottaggio è tra ilStefanoe l’outsider (in realtà appoggiata dalla vecchia nomenclatura) Elly, che nei giorni scorsi hanno anche fissato l’asticella sulla partecipazione al voto democratico: la “soglia psicologica“ sarebbe di almeno un milione di persone. Ma sono diverse le previsioni nel partito. C’è infatti chi teme ile chi scommette che non sarà difficile superare la quota prefissata facendo un paragone con l’ultimo congresso nel 2019. In quell’occasione, infatti, votarono circa 190mila iscritti nei congressi di circolo e furono 1 milione e 600mila i partecipanti. L’addio di Letta: «Torno alla ...

