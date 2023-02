Pd, Schlein: "Mi aspetto una partecipazione alta" (Di sabato 25 febbraio 2023) "Mi aspetto e spero in una partecipazione alta, abbiamo lavorato in queste settimane perché fosse la più alta possibile". Così, alla vigilia delle primarie di domani, la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly... Leggi su today (Di sabato 25 febbraio 2023) "Mie spero in una, abbiamo lavorato in queste settimane perché fosse la piùpossibile". Così, alla vigilia delle primarie di domani, la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ediemilia : @robertodp1958 @cecchignola71 Prima si, ora glissa o appoggia tiepidamente, temono che con la schlein la linea camb… - Ruben04544672 : @HoaraBorselli Eh sì sì signora mia, ha proprio ragione, la lettera della preside è palesemente un endorsement per… - Vincenx27971 : @MarcoGerva1968 @GiuseppeCima Quali dei tanti tweet? Quello in cui dava del 'cavallo' ad Elly Schlein basato sull'… - nominushabentes : Ci sta se non ne condividete le idee politiche, ma si deve per forza giudicare anche l’aspetto fisico di questa don… - Melaion : @NicolaPorro Perché la destra non difende #Schlein dagli attacchi sul suo aspetto? -