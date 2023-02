Pd: Schlein, 'idea cambiamento di Bonaccini è via libera a terzo mandato De Luca?' (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Ieri sera Bonaccini a Napoli ha aperto al terzo mandato per De Luca, mi chiedo se sia questa la sua idea di cambiamento. Il cambiamento non si annuncia, si pratica per davvero". Lo ha detto Elly Schlein a Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Ieri seraa Napoli ha aperto alper De, mi chiedo se sia questa la suadi. Ilnon si annuncia, si pratica per davvero". Lo ha detto Ellya Rainews24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ens1s : @PoliticaPerJedi Spero che la Schlein vinca. Ha un'idea molto chiara di sinistra che non si sposa minimamente con l… - RossoPasqui : Pensate per un momento la voce del gorilla-romano del Crodino e vedrete che cambierete subito idea sulla SCHLEIN. È… - Silviaaaaa_28 : @ediemilia E non sarà certo il pd con la Schlein a rifondare un'idea di sinistra. Solo uno specchietto per allodole. Allodole poco sveglie?? - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: ?? prese tutte le decisioni del partito, comprese le alleanze. Poi, a domanda esplicita sulle reali possibilità di vitt… - Franco32656300 : ?? prese tutte le decisioni del partito, comprese le alleanze. Poi, a domanda esplicita sulle reali possibilità di… -