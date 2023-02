Pd primarie 2023, il dato che fa sperare Elly Schlein sul voto decisivo ai gazebo (Di sabato 25 febbraio 2023) Pd primarie 2023, ecco qual è il dato che fa sperare Elly Schlein sul voto decisivo ai gazebo. Cosa c’è da attendersi per il voto di domani, 26 febbraio, anche alla luce delle indicazioni arrivate dal voto ai circoli nel quale ha prevalso Stefano Bonaccini, attuale governatore della Regione Emilia Romagna? I circoli hanno visto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Pd, ecco qual è ilche fasulai. Cosa c’è da attendersi per ildi domani, 26 febbraio, anche alla luce delle indicazioni arrivate dalai circoli nel quale ha prevalso Stefano Bonaccini, attuale governatore della Regione Emilia Romagna? I circoli hanno visto ... TAG24.

