Pasta e fagioli | ricetta classica

La Pasta e fagioli è sempre una ricetta comoda, veloce e molto utile. Questa ricetta potete prepararla per un pranzo o una cena in famiglia o anche all'interno di un buffet per un aperitivo. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 300 g di Pasta 200 g di fagioli secchi 1 spicchio d'aglio 1 peperoncino piccolo 1 grattata di pepe nero 3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro Maggiorana essiccata q.b. Timo essiccato q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo 2 lt. d'acqua Iniziamo la preparazione della Pasta e fagioli mettendo i fagioli in acqua, se utilizzate quelli secchi, almeno 10 ore prima. Se invece utilizzate i fagioli in scatola potete saltare questo passaggio. Quindi pulite uno spicchio ...

