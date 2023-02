Passaporti, è caos: se non ti sbrighi rischi di saltare la vacanza (Di sabato 25 febbraio 2023) Devi partire tra pochi giorni e ti manca il passaporto? Se i tempi d’attesa sono troppo lunghi prova questo trucco o rischi di saltare la vacanza. Il passaporto è un compagno indispensabile per ogni incallito viaggiatore, ma di recente ottenerne uno non è affatto semplice. Gli uffici sono nel caos da mesi e i tempi di attesa si sono allungati a tal punto di dover aspettare 3-4 mesi per ottenere un appuntamento, in alcuni casi anche di più. La situazione è diventata ingestibile e già da qualche settimana se ne parla. Passaporto: come aggirare i tempi d’attesa – grantennistoscanaIl problema è ormai saltato all’occhio di tutti e anche di quello dell’esecutivo, che ha deciso di fare qualcosa per porre rimedio al caos Passaporti. In alcuni casi molti viaggiatori hanno dovuto rinunciare al ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 febbraio 2023) Devi partire tra pochi giorni e ti manca il passaporto? Se i tempi d’attesa sono troppo lunghi prova questo trucco odila. Il passaporto è un compagno indispensabile per ogni incallito viaggiatore, ma di recente ottenerne uno non è affatto semplice. Gli uffici sono nelda mesi e i tempi di attesa si sono allungati a tal punto di dover aspettare 3-4 mesi per ottenere un appuntamento, in alcuni casi anche di più. La situazione è diventata ingestibile e già da qualche settimana se ne parla. Passaporto: come aggirare i tempi d’attesa – grantennistoscanaIl problema è ormai saltato all’occhio di tutti e anche di quello dell’esecutivo, che ha deciso di fare qualcosa per porre rimedio al. In alcuni casi molti viaggiatori hanno dovuto rinunciare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glderosa : Il governo non è in grado di risolvere il caos #passaporti. Da un mese cerco di trovare un orario per il passaporto… - yusfabdllh : @DSantanche Caos passaporti 'Entro 10 giorni la soluzione' 7 febbraio 2023 - positanonews : #Cronaca #openday #passaporti #questura Caos passaporti, in provincia di Salerno nuovo open day - cryptogatto2 : Ridiamo del caos #passaporti, ma è sequestro di persona. ?? - luckyerre : Quando un open day a Milano? Appuntamenti per metà maggio, se riesci ad accaparrarti 1 dei 35 posti messi a dispos… -