Pasalic non convocato per il Milan. Gasp orientato a schierare il tridente con Boga (Di sabato 25 febbraio 2023) Serie A . Come era prevedibile, Pasalic non è stato convocato per il match di domenica 26 febbraio (ore 20,45) a San Siro contro il Milan. Mister Gasperinidovrebbe presentare un’Atalanta con il tridente Lookman-Højlund-Boga. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 febbraio 2023) Serie A . Come era prevedibile,non è statoper il match di domenica 26 febbraio (ore 20,45) a San Siro contro il. Mistererinidovrebbe presentare un’Atalanta con ilLookman-Højlund-

