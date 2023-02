Partita truccata, calciatori di 15 anni squalificati per tre anni (Di sabato 25 febbraio 2023) La vicende riguarda una società dilettantistica pisana, lo Zambra e suoi tesserati. Sono stati inflitti quattro anni di squalifica all’allenatore dei Giovanissimi Under 15 dell’epoca, Federico Viviani. Insieme a lui anche tre dei giovanissimi erano coinvolti nell’illecito e sono stati squalificati per tre anni. La notizia riportata da Open scrive che la sentenza della corte d’appello federale presieduta da Mario Luigi Torsello arriva dopo un’indagine su una Partita ritenuta truccata. Lo Zambra, un club di Cascina, nel pisano appunto, è accusato di aver perso di proposito una Partita contro il Montignoso valida per gli spareggi dei playout giocati il 15 maggio del 2022. Anche un giocatore del Montignoso ha subito una squalifica di un anno. Le società ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) La vicende riguarda una società dilettantistica pisana, lo Zambra e suoi tesserati. Sono stati inflitti quattrodi squalifica all’allenatore dei Giovanissimi Under 15 dell’epoca, Federico Viviani. Insieme a lui anche tre dei giovanissimi erano coinvolti nell’illecito e sono statiper tre. La notizia riportata da Open scrive che la sentenza della corte d’appello federale presieduta da Mario Luigi Torsello arriva dopo un’indagine su unaritenuta. Lo Zambra, un club di Cascina, nel pisano appunto, è accusato di aver perso di proposito unacontro il Montignoso valida per gli spareggi dei playout giocati il 15 maggio del 2022. Anche un giocatore del Montignoso ha subito una squalifica di un anno. Le società ...

